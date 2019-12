Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a catalogat drept "act de intimidare" incidentul in care a fost implicat un inspector al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), care a fost retinut scurt timp, potrivit Mediafax."Este vorba de un act de intimidare scandalos si nejustificat",…

- Hillary Clinton a acuzat Moscova ca se amesteca din nou in alegerile prezidentiale americane in favoarea lui Donald Trump, sprijinind candidatura unei democrate in alegerile primare in vederea prezidentialelor, pe care o numeste „favorita a rusilor", informeaza vineri AFP, citata de Agerpres. Daca candidata…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat miercuri, in cadrul unei conferințe de presa, ca Administrația sa va interzice țigarile electronice cu arome, pe fondul ingrijorarilor tot mai mari legate de efectele nocive ale acestora asupra sanatații, informeaza The Guardian, potrivit MEDIAFAX.Citește…

- Din primele informații, reiese ca aceste fotografii – aflate pe CD-uri – au fost realizate de un muncitor in construcții, numai ca acesta nu a putut fi identificat pana acum, scrie stirileprotv.ro. Fotografiile au fost postate pe platforma de imagini Flickr. "In mod obișnuit astfel de lucruri…

- Presupusul spion de nivel inalt extras de Statele Unite din Rusia in 2017, de teama pentru viata sa, ar fi fostul oficial al Kremlinului Oleg Smolenkov, au scris marti mai multe medii ruse citate de EFE, potrivit Agerpres. Dupa cum au informat luni CNN si The New York Times, Agentia Centrala de Informatii…

