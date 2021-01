Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat, sambata dimineata, ca nici la Cluj si nici la Bucuresti nu mai sunt locuri pentru cea de a doua etapa a vaccinarii anti-COVID. El a mai spus ca solutia va fi realocarea de doze, atunci cand vor fi disponibile.

- Un avion an companiei indoneziene Sriwijaya Air cu peste 50 de persoane la bord a disparut de pe radare la scurt timp dupa ce a decolat sambata din capitala indoneziana Jakarta, pe ruta spre Pontianak din provincia Kalimantanul de Vest, au anuntat mass-media locale, preluate de Reuters. Potrivit…

- Un anunt nefericit al managerului Spitalului din Gaesti a declansat un val de reactii in tara, pana la cel mai inalt nivel. Din cauza ca foarte multi medici din spitalul sau au refuzat sa se vaccineze, doctorul Laurentiu Belusica a chemat lumea la vaccinare, pe Facebook, pentru a nu arunca dozele.

- In dupa-masa zilei de sambata, polițiștii din cadrul Poliției Beclean au aplicat 12 sancțiuni contravenționale in valoare de 7000 de lei, pentru organizarea unui eveniment privat. Polițiștii care se aflau in acțiuni specifice de verificare privind respectarea masurilor de prevenire și combatere a raspandirii…

- Polițiștii carașeni impreuna cu reprezentanți ai celorlalte instituții cu atribuții in domeniu, au continuat și au intensificat in... The post Eveniment privat in Banat, intrerupt de polițiști. Petrecareții au fost amendați cu 2.000 lei fiecare appeared first on Renasterea banateana .

- China continentala a raportat sambata 16 noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, iar in orasul Tianjin din apropiere de Beijing a fost lansat un program de testare in masa de trei zile care implica aproximativ 3 milioane de oameni, potrivit The Guardian. Citește și: Analiza specialiștilor:…

- Procurorii brazilieni l-au pus sub acuzare în mod oficial pe fiul cel mare al președintelui Jair Bolsonaro pentru delapidare, spalare de bani, deturnare de fonduri și constituirea unui grup infracțional organizat, transmite The Guardian.Procurorii din Rio de Janeiro au anunțat marți noaptea…