Un milionar libanez a cumpărat la licitaţie suveniruri naziste şi le-a donat unei asociaţii evreieşti Un om de afaceri libanez a donat mai multe suveniruri naziste, cumparate la o licitatie, unei asociatii evreiesti, pentru a ca ele sa nu ajunga in mainile neonaziștilor. Abdallah Chatila este un magnat cu afaceri in domeniile diamantelor și imobiliarelor care taieste la Geneva. El este unul dintre cei 300 cei mai bogați oameni din Elveția. Chatilla a cheltuit aproximativ 513.000 de lire sterline pentru a achizitiona zece suveniruri naziste, inclusiv jobenul, cutia de trabuce și mașina de scris a lui Adolf Hitler, precum și o ediție de lux a cartii „Mein Kampf“. Le-a cumparat ca sa le distruga… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un om de afaceri elvetiano-libanez care a cheltuit peste 600.000 de dolari pe mai multe obiecte care i-au apartinut lui Adolf Hitler la o controversata licitatie desfasurata in Germania saptamana trecuta a declarat ca le va dona unei fundatii caritabile evreiesti, informeaza DPA. O purtatoare de cuvant…

- Abdallah Chatila, care a facut avere cu diamante si imobiliare la Geneva, a declarat pentru saptamanalul Le Matin Dimanche ca si-a dorit sa cumpere aceste obiecte pentru a nu fi folosite in scopul propagandei neo-naziste. "Demersul meu este total apolitic si neutru", a spus el. In timpul…

- O palarie purtata de Hitler, un vechi contract de chirie, un certificat de botez al lui Hermann Goring sunt cateva dintre obiectele unei noi licitatii la care se vand in Germania efecte personale ale liderilor nazisti si care provoaca indignare in randul comunitatii evreiesti, relateaza joi AFP,…

- Vodafone va închide 15% dintre cele 7.700 de magazine din Europa, iar altele vor fi modernizate, în contextul în care clientii se orienteaza din ce în ce mai mult spre achizitiile online, a anuntat Nick Read, directorul general al companiei, citat de Reuters. Vodafone va reconfigura…

- Facebook merge mai departe cu lansarea criptomondei Libra, care va zgudui din temelii sistemul financiar mondial. Avertismentul bancilor centrale Facebook iși continua planurile de alansa moneda virtuala Libra, in ciuda avertismentelor venite de la autoritatile din intreaga lume. În luna iunie…

- Facebook merge mai departe cu lansarea criptomondei Libra, care va zgudui din temelii sistemul financiar mondial. Avertismentul bancilor centrale Facebook iși continua planurile de alansa moneda virtuala Libra, in ciuda avertismentelor venite de la autoritatile din intreaga lume. În luna iunie…

- Parlamentul European va vota, joi, adoptarea unei rezoluții prin care UE condamna Pactul Ribbentrop-Molotov încheiat între Uniunea Sovietica și Germania nazista, semnat la 23 august 1939.Rezoluția Parlamentului European privind 80 de ani de la începerea celui de-al Doilea Razboi…

- Avertizorul american de integritate Edward Snowden, refugiat in Rusia in 2013 dupa ce a denuntat in SUA existenta unui sistem mondial de supraveghere pe internet, a declarat ca "i-ar placea mult" ca Franta sa-i acorde azil, potrivit unor fragmente dintr-un interviu acordat postului public de radio…