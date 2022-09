Stiri pe aceeasi tema

- Un fost sef al defunctei firme de imprumut Wonga si-a parasit sotia pentru o refugiata ucraineana pe care el si sotia sa au primit-o in casa. Milionarul Haakon Overli, in varsta de 52 de ani, a insistat saptamani intregi catre premierul Boris Johnson si catre ministrul de interne Priti Patel in martie…

- O echipa de 14 experți ai organismului de supraveghere nucleara al ONU a sosit la Kiev inainte de vizita planificata la centrala nucleara Zaporojie, ocupata de Rusia, din sud-estul Ucrainei, la sfarșitul acestei saptamani, transmite CNN. Membrii delegației Agenției Internaționale pentru Energie Atomica…

- Cel puțin 22 de oameni au murit și alți zeci au fost raniți miercuri, cand loviturile cu rachete rusești au atins un oraș ucrainean și au incendiat un tren de pasageri, au declarat oficialii, in timp ce națiunea implinea 31 de ani de la ziua independenței fața de dominația sovietica a Moscovei. Locuitorii…

- O firma din Romania participa la proiecte militare de peste un miliard de euro in Balcani, in special in Kosovo. O firma din Romania, MASTERBUILD – General Contractor & Developer, anunța ca a deschis o subsidiara in Kosovo. Aceasta va prelua operațional cererile de proiecte in zona Balcanilor. „Compania…

- In aceasta dupa-amiaza a avut loc primul tur de scrutin al deputaților conservatori. Partidul Parlamentar și-a exprimat votul pentru urmatorul lider al Partidului Conservator. Cei 6 candidați care au ramas in cursa pentru a-l succede pe Boris Johnson care a demisionat in urma cu o saptamana sunt: Kemi…

- Fostul cancelar Rishi Sunak și-a anunțat intenția de a fi noul lider al Conservatorilor și noul premier al Marii Britanii. “Sunt urmatorul lider al Partidului Conservator și prim-ministrul dumneavoastra. Sa restabilim increderea, sa reconstruim economia și sa reunim țara”, a scris Sunak, pe pagina sa…

- Un purtator de cuvant al Ministerului chinez de Externe a respins joi, 7 iulie, un avertisment comun al șefilor MI5 și FBI privind amenințarea crescanda pe termen lung pe care o reprezinta China pentru interesele Regatului Unit și ale SUA. Directorul general al MI5, Ken McCallum, a declarat ca serviciul…

- Ucraina a anuntat, miercuri, ca nu poate exporta cereale pe cale terestra sau rutiera spre celelalte tari europene, deoarece lipseste infrastructura, informeaza BBC News. „Este imposibil” sa transportam cerealele prin vestul Ucrainei spre tari vecine, a declarat Nikolai Gorbaciov, presedintele Asociatiei…