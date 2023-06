Stiri pe aceeasi tema

- Printre milioanele de candidati chinezi care sustin miercuri "gaokao", echivalentul bacalaureatului, se numara Liang Shi, un milionar in varsta de 56 de ani care isi incearca norocul pentru a... 27-a oara.

- Printre milioanele de candidati chinezi care sustin miercuri "gaokao", echivalentul bacalaureatului, se numara Liang Shi, un milionar in varsta de 56 de ani care isi incearca norocul pentru a... 27-a oara, relateaza AFP.In ceea ce priveste succesul pe plan social, Liang Shi poate fi mandru. Dupa ce…

- Zi mare pentru absolvenții gimnaziului din instituțiile cu predare in limbile minoritaților naționale. Circa 5 406 gimnaziști vor susține astazi examenul la limba și literatura romana, aceasta fiind prima proba din sesiunea 2023. In perioada 5-15 iunie curent, circa 30 mii de elevi vor susține examenele…

- China respecta și susține intotdeauna drumul ales de Moldova in mod independent. Timp de mai bine de 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre China și Moldova, ambele parți au aderat in mod constant la principiile respectului și beneficiului reciproc, neamestecului in politica interna…

- Evaluarea Naționala de la clasa a VI-a va fi susținuta de elevi saptamana viitoare, dupa ce sindicatele din educație au anunțat ca testarea care trebuia sa inceapa maine nu se susține in timpul grevei generale.

- Inotatorul David Popovici (18 ani), campion mondial și european la 100 și 200 de metri liber, s-a inscris astazi la sesiunea de Bacalaureat pentru olimpici. Examenele vor avea loc intre 15 și 25 mai. David Popovici a mers astazi la Ploiești pentru a se inscrie la sesiunea de Bacalaureat dedicata elevilor…

- La intalnirea de luna trecuta, de la Moscova, cu Vladimir Putin, presedintele chinez Xi Jinping a afirmat ca Beijingul ''nu este alaturi de niciuna din parti'' in disputa dintre Rusia si Japonia asupra unor insule ocupate de rusi la sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, transmite luni agentia…

- Ștefan a lucrat la firma de flori a verișorului sau timp de 21 de ani, insa acesta susține ca a fost inșelat, asta pentru ca deși știa ca pe cartea de munca are trecute opt ore, acesta a aflat intr-un final ca sunt doar patru și susține ca a primit banii cu țaraita.