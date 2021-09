Stiri pe aceeasi tema

- Moștenitorul unui imperiu imobiliar care a fost subiectul unui documentar HBO (The Jinx), Robert Durst a fost condamnat pentru uciderea celei mai bune prietene Susan Berman, relateaza BBC. Durst a fost gasit vinovat pentru uciderea femeii în 2000, milionarul dorind sa o reduca la tacere…

- Crima din Baia Mare a ingrozit o țara intreaga, in anul 2020. Ramona, o tanara mamica din Baia Mare, a fost pe atunci ucisa cu sange rece chiar in fața fiicei sale de doar trei ani. Astazi, criminalul a primit și pedeapsa finala: inchisoare pe viața. Așadar, fostul iubit al Ramonei Gabriela Ile iși…

- Premierul Florin Citu a declarat sambata ca niciodata nu trebuie amestecat alcoolul cu condusul si ca, dupa episodul de acum 21 de ani din Statele Unite ale Americii, si-a invatat lectia. Totodata, el a spus ca regreta acel eveniment. „Un eveniment de acum 21 de ani, pe care il regret, nu are implicații…

- Un barbat din Gorj si-a ucis mama, dupa ce a lovit-o in cap cu un topor. Crima a avut loc in cursul noptii de luni, in satul Valea Mare, comuna Runcu. In trecut, barbatul a mai comis și alte agresiuni, dar a fost lasat in libertate. In urma cu trei luni, dupa o expertiza psihiatrica, […] The post Un…

- Justitia britanica l-a condamnat marti pe un barbat de 74 de ani pentru un viol comis asupra unei minore in urma cu peste 40 de ani, gratie "determinarii" fiicei sale biologice nascute in urma acelei infractiuni, care a furnizat anchetatorilor o proba de ADN, informeaza AFP. Carvell Bennett,…

- Un barbat ce a fost condamnat pentru crima locuiește in condiții greu de crezut, pe malul lacului Ciric din Iași. Este vorba despre Gheorghe Marin, in varsta de 65 de ani. In anul 2004, barbatul a fost condamnat pentru instigare la crima. Criminal ascuns in padure Un barbat care a fost condamnat la…

- Un portughez in varsta de 76 de ani a fost condamnat luni la 22 de ani si noua luni de inchisoare pentru uciderea unui barbat de culoare, asupra caruia a tras sase gloante dupa o altercatie presarata cu comentarii rasiste, a informat presa locala, relateaza AFP. Tribunalul din Loures, o comuna…