Un milionar din China s-a suparat atat de tare ca nu a fost lasat sa intre in banca fara masca, incat și-a retras toți banii, pe care i-a carat cu sacii. Barbatul, cunoscut pe rețelele de socializare din China sub titulatura de “Sunwear”, a retras suma de cinci milioane de yuani (aproxomativ 783 de mii de dolari), suparat ca paznicul bancii Bank of Shanghai, cu care colabora, i-a solicitat sa poarte masca la intrarea in instituție, informeaza publicația Next Shark. Chinezul a solicitat angajaților bancii sa-i numere manual banii. A scos, inițial, suma maxima pe care putea sa o scoata in aceea…