- Leo Messi (34 de ani) mai are doua luni din contractul cu Barcelona, iar viitorul sau este incert. Atacantul argentinian, dorit de Manchester City și PSG, pare ca și-a facut planul pentru momentul in care va decide sa plece din Europa. In martie, Cadena Ser a dezvaluit o declarație a tatalui lui Messi,…

- Angela Merkel spune ca ar fi de acord cu revizuirea tratatelor Uniunii Europene in scopul sporirii competentelor acesteia in ce priveste domeniul sanatatii. O astfel de modificare s-ar face pentru a permite blocului european sa raspunda mai bine la viitoare crize si sa combata mai usor pandemiile.

- Deși considera China drept un „rival sistemic”, Uniunea Europeana se confrunta cu o dependența inradacinata de medicamente din țarile asiatice unde producția este mai ieftina, arata o analiza realizata de Politico . Comerțul cu produse medicale este un caștig atat pentru producatorii chinezi, care beneficiaza…

- Portughezul Jose Mourinho a fost demis din postul de antrenor al echipei engleze de fotbal Tottenham Hotspur, luni, dupa o serie de rezultate nesatisfacatoare inregistrate de gruparea londoneza, finalista a Ligii Campionilor in 2019, anunta presa britanica, citata de Reuters. Tottenham…

- Manchester City este ultima echipa calificata in semifinalele Ligii Campionilor, dupa ce a invins-o pe Borussia Dortmund cu scorul de 2-1 (0-1), miercuri, in deplasare, in mansa secunda a sferturilor. Echipa antrenata de Pep Guardiola castigase si primul joc cu acelasi scor, 2-1. Prima parte a jocului…

- Lacramioare sau margaritar, cum mai sunt numite, sunt flori micuțe și albe, cunoscute pentru delicatețea lor. Ele cresc la umbra copacilor mari și sunt considerate vestitoare ale primaverii, pentru ca apar in luna apriilie. Lacramioarele sunt atat plante medicinale, cat și de decor, cu un parfum extrem…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a afirmat, luni, ca majoritatea regiunilor de pe glob inregistreaza o crestere a numarului cazurilor de Covid-19, transmite Reuters. Numarul cazurilor noi de Covid-19 a crescut cu 8% in ultima saptamana, fiind pentru a cincea saptamana consecutiv cand…

- Mijlocașul Octavian Popescu (18 ani) este propus la Juventus de Gianni Di Marzio (81 de ani), fost antrenor la Napoli. Octavian Popescu este fotbalistul momentului in Liga 1. Mijlocașul de 18 ani a intrat deja in atenția oamenilor de fotbal din Europa. Declarații la superlativ despre el a oferit și…