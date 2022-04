Stiri pe aceeasi tema

- Credinciosii ortodocsi si greco-catolici sarbatoresc, duminica, Intrarea Domnului in Ierusalim – Floriile. Duminica Floriilor sau Sarbatoarea Intrarii Domnului in Ierusalim simbolizeaza pentru credincioși triumful asupra morții din duminica urmatoare, adica cea a Invierii. In plus, pe langa simbolistica…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis sambata, 16 aprilie 2022, un mesaj cu prilejul Sarbatorilor Pascale celebrate de crestinii romano catolici, reformati, unitarieni si evanghelici, si al Sarbatorii Floriilor celebrate de ortodocsi, greco catolici, armeni si cultele neoprotestante."Transmit…

- Cristos a inviat pentru fiecare dintre noi, indiferent de confesiune și de data in care sarbatorim acest adevar pe care se fundamenteaza intreg creștinismul! A inviat și invie in fiecare zi in care alegem sa ii urmam exemplul de jertfa și iubire. Tuturor albaiulienilor care sarbatoresc duminica Invierea…

- Romano-catolicii și alți credincioși sarbatoresc Sfintele Paști la finalul acestei saptamani. Va prezentam Programul celebrarilor liturgice cu ocazia Solemnitații Invierii din parohiile din Timișoara.

- Duminica Floriilor celebreaza intrarea solemna a lui Isus Cristos in Ierusalim – eveniment in amintirea caruia au loc procesiuni ale credincioșilor pe strazile oraselor – și deschide Saptamana Sfanta, in așteptarea Invierii Domnului. De Florii, oamenii merg la biserica pentru a sfinti crengute de salcie…

- Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au reținut, cu puțin timp in urma, doi angajați ai unei companii mixte, specializate in transportul feroviar, suspectați de abuz in serviciu și spalare de bani. Cei doi și-ar fi insușit ilegal peste 600 de mii de dolari dintr-un contract de prestare a serviciilor,…

- Cand incepe Postul Paștelui 2022 Catolic și Ortodox | albaiuliainfo.ro Sarbatoarea Invierii Domnului Iisus Hristos este una dintre cele mai importante sarbatori ale creștinatații, motiv pentru care credincioșii se pregatesc cu milostenie in fiecare an, pentru Postul Mare, dinaintea Invierii lui Mantuitorului.…

- Cand incepe Postul Mare al Paștelui Catolic și Ortodox 2022. Cand e dezlegare la pește și ce este interzis sa faci Cand incepe Postul Paștelui Catolic și Ortodox 2022. Cand e dezlegare la pește și ce este interzis sa faci in Postul Paștelui 2022 Sarbatoarea Invierii Domnului Iisus Hristos este una dintre…