Un milion si jumatate de euro ajung in Timis pentru mai multe proiecte din sectorul public si privat

GAL Timișul de Centru a reușit in acest an sa atraga in acest an pentru localitațile membre ale organizației 1,5 milioane de euro, iar rezultatele se vad deja la Buziaș, Chevereșu Mare, Sacoșu Turcesc și Sanmihaiu Roman. Aceste primarii au semnat deja contractele de finanțare pentru achiziția de echipamente și utilaje, in timp ce primaria Giulvaz urmeaza sa semneze acordul pentru montarea unui sistem de supraveghere video care sa acopere intreaga comuna, in perioada urmatoare se va trece in etapa de achiziție.

„Exista mai multe proiecte care sunt in faza de semnare a contractelor de…