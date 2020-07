Un milion de turci din Germania ar putea rămâne fără cetățenia germană. Cât de sensibilă e problema dublei cetățenii Potrivit relatarilor mass-mediei turce, autoritațile germane se pregatesc sa revoce cetațenia germana pentru un milion de turci din Germania. Argumentul este faptul ca aceștia și-ar fi recapatat cetațenia turca, pe lânga cetațenia germana, fara permisiune de la statul german. Nu este exclus ca acest lucru sa se fi petrecut, masiv și în secret, pentru a putea vota la alegerile și referendumurile din țara lor de origine. Retroactiv gândind, a fost acest lucru o frauda electorala?



Cei afectați de actualele masuri sunt acuzați ca au dobândit în secret cetațenia… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial turc a declarat miercuri ca Volkswagen a suspendat planurile pentru o noua fabrica in Turcia.Compania germana ar fi luat aceasta decizie din cauza situației generate de pandemia de coronavirus, a precizat oficialul turc citat de reuters.com.La inceputul lunii octombrie 2019 Volkswagen si-a…

- Industria carnii din landul Renania de Nord-Westfalia din vestul Germaniei va fi obligata de la 1 iulie sa isi testeze angajatii pentru coronavirus de cel putin doua ori pe saptamana, a anuntat duminica Ministerul Sanatatii din regiune, informeaza DPA.Abatoarele si centrele de procesare a…

- Ministrul german al sanatatii Jens Spahn a subliniat miercuri ca noul tip de coronavirus constituie in continuare un risc, dupa ce landul Renania de Nord-Westfalia din vestul Germaniei a reintrodus carantina in doua districte in urma descoperirii unui focar la un abator, informeaza Reuters, potriivt…

- Armin Laschet, lider regional conservator german si candidat la succesiunea cancelarului Angela Merkel, este vizat vineri de critici pentru ca a acuzat lucratori romani si bulgari ca ar fi la originea unui focar de coronavirus intr-un abator, comenteaza AFP.Peste 700 de cazuri pozitive de…

- Țarile de Jos doresc sa mulțumeasca in mod simbolic pentru tratamentul pacienților olandezi cu coronavirus, asigurat de Spitalul Universitar Munster (UKM), a informat miercuri agenția de știri ANP, citata de ziarul Rheinische Post. Aproximativ 4.000 de porții dintr-o delicatesa olandeza din hering,…

- Inspectorul general de stat, Mihai Nicolae Uca, a fost, in perioada 18 - 20 mai 2020, in vizita de lucru in Germania, alaturi de ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, pentru a verifica conditiile de munca ale cetatenilor romani care muncesc ca lucratori sezonieri in agricultura.…

- Majoritatea granitelor din Europa au fost inchise de la sfarsitul lunii martie, in urma masurilor de izolare adoptate in scopul incetinirii raspandirii virusului, insa 30.000 de lucratori romani se afla printre putinii care au continuat sa se deplaseze, sa zboare in Germania cu ajutorul curselor charter…

- Autoritatile germane au luat decizia de a testa muncitorii de la o fabrica prelucrare a carnii dupa aparitia unui focar cu noul coronavirus, transmite vineri DPA, potrivit Agerpres. Fabrica din Coesfeld, aflata in apropierea frontierei cu Olanda, a inregistrat pana joi 129 de lucratori infectati…