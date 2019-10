Un milion de stele pentru copiii nevoiași Ediția din acest an poarta sloganul „Alaturi de copiii nevoiași” și va avea loc joi, 31 octombrie, incepand cu ora 18:00, pe platoul dintre Manastirea Adormirea Maicii Domnului (Parcul Olosig) și Centrul Rezidențial Casa Frențiu. Foto: Caritas Eparhial Oradea La dispoziția participanților vor fi puse candele care pot fi achiziționate in schimbul unei donații. Cu fiecare candela aprinsa, cetațenii pot contribui la inbunatațirea vieții copiilor nevoiași. Acțiunea „Un milion de stele” este o initiativa Caritas ce se desfasoara, in prezent, in mai multe tari europene (Germania,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

