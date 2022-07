Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina aduna o forța de un milion de persoane echipate cu armament occidental cu scopul de a recupera teritoriul din sudul țarii, a declarat ministrul apararii Oleksii Reznikov. Demnitarul a spus pentru The Times ca noul ordin a venit de la varf, președintele ucrainean Volodimir Zelenski fiind dornic…

- Autoritațile ruse au lansat o campanie de recrutare de muncitori esențiali pentru „reconstrucția” teritoriilor ocupate din estul Ucrainei, potrivit unor anunțuri de angajare publicate online și a reportajelor de știri, informeaza The Moscow Times.

- Potrivit unui raport de informații realizat de serviciile secrete ucrainene și obținut de publicația The Times, aliații președintelui Rusiei, Vladimir Putin, au inceput lupta pentru controlul exportului de cereale din teritoriile ocupate de Rusia in sudul și estul Ucrainei. Fii la curent cu…

- Atacurile ruse au continuat vineri in mai multe zone din estul Ucrainei. In orașul Severedonețk, o școala in care se adaposteau 200 de persoane a fost lovita de o racheta. Potrivit unui oficial ucrainean, și orașul Rubijne a fost intens bombardat.

- Presedintele rus Vladimir Putin este probabil sa anexeze la Rusia partile ocupate din sudul si estul Ucrainei, potrivit unor analisti ai Institutului pentru Studierea Razboiului, care avertizeaza ca mutarea ar putea fi folosita apoi pentru a ameninta Ucraina si aliatii sai cu un atac nuclear.

- Rusia va ramane "pentru totdeauna" in sudul Ucrainei, a declarat, vineri, parlamentarul rus, Andrei Turciak, in timpul unei vizite la Herson, oras ucrainean asupra caruia Moscova pretinde ca si-a impus controlul inca din luna martie. Este pentru prima data cand un inalt responsabil rus anunta intentia…

- Ucraina a recaștigat controlul asupra mai multor așezari din jurul orașelor Mikolaiv și Herson din sudul țarii, au declarat oficiali militari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- "Astazi, dusmanul a lovit din Crimeea cu un sistem de racheta pentru apararea de coasta Bastion. Pista aeroportului din Odesa a fost distrusa. Multumesc lui Dumnezeu, nu au existat victime", a postat guvernatorul intr-un video pe contul sau de Telegram.Opt persoane au fost ucise in tiruri rusesti in…