Un milion de refugiati au fugit din Ucraina in tarile vecine de la inceputul invaziei ruse, in urma cu o saptamana, a transmis, joi, Inaltul Comisar al ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi. „In doar sapte zile, am asistat la exodul a un milion de refugiati din Ucraina catre tarile vecine”, a scris Filippo Grandi pe […] The post Un milion de refugiati au fugit din Ucraina intr-o saptamana appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .