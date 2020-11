Stiri pe aceeasi tema

- Grupul farmaceutic chinez Sinopharm a anuntat ca a administrat vaccinul sau experimemtal impotriva covid-19 aproape unui milion de persoane in China, sarind peste faza 3 a testelor clinice, cea in care se afla vaccinuri experimentale Pfizer si Moderna, care au anuntat o eficienta mare a vaccinurilor…

- Vaccinul experimental al companiei CureVac impotriva COVID-19 a generat un raspuns imun la subiecti umani, a anuntat luni compania germana de biotehnologie care se apropie astfel de debutul testarii pe scara larga in acest an, in contextul in care cursa pentru stoparea pandemiei se incinge, relateaza…

- Vaccinul dezvoltat de AstraZeneca produce un raspuns imun atat la adultii tineri, cat si la cei varstnici. Vaccinul este de asteptat sa fie unul dintre primele din industria farmaceutica care poate obtine aprobarea de reglementare, anunța MEDIAFAX.Unul dintre cele mai importante vaccinuri…

- Af fi fost fost vaccinați deja angajați ai unor companii farmaceutice, oficiali guvernamentali si angajați ai companiilor de stat. Vaccinul urmeaza sa mai fie oferit și invațatorilor, angajaților din supermarketuri și oamenilor care calatoresc in afara Chinei in zone cu focare, a informat G4Media, care…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au anuntat ca au aprobat utilizarea de catre personalul medical a unui vaccin impotriva COVID-19, aflat inca in faza de testare, relateaza AFP."Vaccinul va fi disponibil eroilor aflati in prima linie (in lupta impotriva pandemiei) si celor care sunt cel mai expusi…

- Un vaccin dezvoltat de chinezi impotriva coronavirusului ar putea fi gata pentru publicul larg in luna noiembrie, conform declaratiei unui oficial al autoritatilor de la Beijing, citat de Reuters. In acest moment, exista patru vaccinuri impotriva Covid-19 create de China, care au ajuns in faza finala…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii nu se asteapta insa la vaccinari pe scara larga impotriva COVID-19 pana la mijlocul anului 2021, chiar daca exista deja mai multe vaccinuri in faza avansata de testare. Guvernele din intreaga lume asteapta cu nerabdare un vaccin care sa contribuie la oprirea pandemiei…

- Un sondaj arata ca 74% din populatia globului ar vrea sa se vaccineze pentru Covid. Expertii sunt ingrijorati pentru ca 25% dintre oameni nu ar face vaccinul.Sondajul, realizat de Ipsos pentru Forumul Economic Mondial, a chestionat aproape 20.000 de persoane din 27 de tari, noteaza Mediafax.…