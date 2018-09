Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ un milion de persoane au participat la un miting la Barcelona pentru a celebra Diada, ziua nationala a Cataloniei, si pentru a-si exprima sustinerea fata de încercarile de obtinere a independentei regiunii, informeaza site-ul postului BBC News, citat de Mediafax.

- Un milion de oameni au cerut marți la Barcelona independența Cataloniei și eliberarea separatiștilor aflați in arest. Diada, Ziua Provinciei, a fost marcata și anul acesta de mesajele pentru separarea de Spania.

- Un proiect imobiliar a generat indignare in Spania, chiar daca pare o solutie in fata cresterii radicale a chiriilor in capitala Cataloniei. Cei carora apartamentele din Paris sau din alte metropole eucopene li se par prea mici si prea scumpe nu au decat sa se intereseze de proiectul imobiliar ”Haibu”…

- Curtea Constituționala din Spania a anunțat marți ca a blocat o moțiune aprobata de Parlamentul din Catalonia de a incerca sa reia procesul prin care doreau sa declare independența regiunii din nord-estul țarii, informeaza Reuters, preia Mediafax.Curtea a decis suspendarea moțiunii seceționiste…

- Dupa ce luni a fost prezentat manifestul noii miscari in cadrul unei ceremonii desfasurate la Barcelona, 3.500 de oameni au aderat imediat, iar pana marti dimineata numarul membrilor a ajuns la 13.000, potrivit unor politicieni separatisti catalani.Miscarea a fost fondata de fostul lider…

- Ultimii trei lideri separatisti catalani incarcerati de Madrid pentru rolul lor in tentativa de secesiune a Cataloniei au fost transferati miercuri intr-o inchisoare din regiune, dupa decizia in acest sens a guvernului spaniol pentru aplanarea tensiunilor, relateaza France Presse. Fostii…