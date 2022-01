Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, susține ca nu se pune problema, cel puțin pe termen scurt, ca școala sa treaca in sistem on-line. Deși necesarul de teste de saliva nu a fost asigurat, mizeaza pe distribuirea unui milion de maști in sistemul educațional. „As fi preferat sa existe teste in scoli.…

- Ministrul Sanatații a precizat ca sunt doua elemente care trebuie sa fie luate in considerare, rata de incidența și proporția persoanelor internate, și a dat exemplul Franței: „Dumneavoastra ați vazut ce se intampla in alte țari, sunt sute de mii. In Franța am avut un sfert de milion de cazuri […] Articolul…

- In saptamana 13-17 decembrie, marea majoritate, respectiv 497 de unitați de invațamant preuniversitar din Dambovița, cu 66227 preșcolari și elevi, funcționeaza in scenariul 1, cu prezența fizica la cursuri.Numai șase unitați de invațamant din județ funcționeaza in scenariul 2, in sistem online, in funcție…

- Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) anunța un nou mod de fraudare a eliberarii și utilizarii certificatelor digitale UE -certificatele COVID. Mai mulți medici de familie au fost prinși ca au falsificat rezultatele testelor rapide antigen pentru a acorda concedii medicale de boala.Purtatorul…

- In noiembrie 2020 a fost incheiat, in premiera, un acord de parteneriat intre Consiliul Județean, reprezentat de președintele Corneliu Ștefan, și Camera pentru Comerț, Industrie și Agricultura Dambovița – președinte Valentin Calcan.La acea data, președintele Corneliu Ștefan vorbea despre o strategie…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Racari au fost sesizați de un participant la trafic cu privire la faptul ca, in zona sensului giratoriu din localitatea Gulia, s-a rasturnat un autoturism.Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au constatat ca un barbat de 31 de ani, din Moreni, ar fi…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moreni au fost sesizați de catre o tanara de 19 de ani, din localitate, cu privire la faptul ca i-a fost sustras telefonul mobil.In urma cercetarilor efectuate polițiștii au stabilit ca, in ziua de 19 octombrie a.c., un barbat de 21 de ani, din Iedera, […]…

- Liga Profesionista de Fotbal prezinta la finalul fiecarei runde cel mai bun unsprezece.Iata cum arata echipa ideala a etapei a 13-a: PORTARRazvan Ducan (CS Mioveni / 20 de ani) – Tanarul portar al celor de la CS Mioveni a aparat un penalty și a avut alte cateva intervenții decisive, prin […] Articolul…