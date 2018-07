Oficial, Selena Gomez este cea mai urmarita persoana pe Instagram din lume, iar acum nimeni nu-i mai sta in cale – artista a doborat recordul deținut de Beyonce, singura care a reușit pana acum sa ia 1 milion de like-uri in nici 20 de minute (va amintiți, cu siguranța, de celebra poza in care artista și-a prezentat gemenii nou-nascuți și care a adunat 10 milioane de like-uri intr-un an). Ce-i drept, la acest capitol Selena a intrecut-o de mult, artista adunand 8 milioane de like-uri in doar trei zile, dar are și vreo 23 de milioane de urmaritori in plus!

