Un milion de joburi vacante în țara preferată de români pentru muncă. Ce specialiști caută Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in primul trimestru din 2018, se arata intr-un raport publicat de Institutul pentru cercetarea fortei de munca (IAB), scrie Agerpres. In primele trei luni din acest an existau 1,19 milioane locuri de munca neocupate la nivel national - cel mai ridicat nivel de dupa reunificarea Germaniei, in 1990 - arata datele IAB. Comparativ cu trimestrul precedent, s-a inregistrat o crestere de 7.000 de locuri de munca vacante, iar fata de perioada similara din 2017 un avans de 126.000. In vestul tarii erau 930.000 de locuri de munca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in primul trimestru din 2018, se arata intr-un raport publicat de Institutul pentru cercetarea fortei de munca (IAB), datele subliniind soliditatea pietei fortei de munca, care va sprijini in continuare cresterea bazata pe consum…

- Companiile au un deficit de peste un milion de angajați, cauta muncitori in toate statele Europei și sunt dispuși sa ofere o serie de bonusuri și beneficii pentru a gasi forța de munca. Numărul locurilor de muncă vacante în Germania a atins un nivel record în primul trimestru din…

- Potrivit detelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, angajatorii din UE pun la bataie peste 1.400 de posturi pentru români.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 1.409 locuri de munca vacante, dupa cum…

- Automatizarea si robotizarea activitatilor din industrie si alte sectoare de activitate stimuleaza aparitia locurilor de munca si cresterea salariilor, arata un studiu al Centrului European pentru Cercetare Economica (ZEW) care da ca exemplu Germania, unde la inceputul acestui an se inregistreaza…

- Intr-adevar, pretul terenului arabil in fiecare regiune din Olanda este mai ridicat decat nivelul mediu din toate celelalte state membre ale UE. In randul regiunilor UE pentru care sunt disponibile datele pe 2016, cel mai scump hectar de teren arabil a fost in regiunea Liguria din Italia (in medie -…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.439 locuri de munca vacante. Cele mai multe locuri de munca sunt oferite de Germania, Spania si Malta.

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in trimestrul patru din 2017, se arata intr-un raport publicat de Institutul pentru cercetarea fortei de munca (IAB), transmite Reuters. În ultimul trimestru din 2017, existau 1,18 milioane locuri de muncă neocupate la…

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in trimestrul patru din 2017, se arata intr-un raport publicat de Institutul pentru cercetarea fortei de munca (IAB), datele subliniind soliditatea pietei fortei de munca, care va sprijini in continuare cresterea bazata pe consum…