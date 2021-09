Un milion de firme au fost închise în România în ultimii 30 de ani “Peste un milion de firme (1.056.574) au fost radiate in Romania in ultimii 30 de ani, primele trei decenii de capitalism”, arata o analiza Termene.ro, platforma care ofera informatii actualizate in timp real despre companiile de pe piata locala. Lipsa educatiei de business este principalul motiv pentru care multe firme esueaza. Astfel, cu o medie anuala de 34.000 de firme inchise, Romania a pierdut cele mai multe companii in anii 2019 (230.330), 2006 (135.875) si 2002 (109.039). “ Principalul obstacol pe care il intampina antreprenorii atunci cand vor sa-si creasca propria afacere este lipsa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu o medie anuala de 34.000 de firme inchise, Romania a pierdut cele mai multe companii in anii 2019 (230.330), 2006 (135.875) si 2002 (109.039), arata o analiza publicata pe termene.ro , preluata de news.ro, iar cauza principala a eșecurilor este „lipsa educatiei” de business. Peste un milion de firme…

- Peste un milion de firme (1.056.574) au fost radiate in Romania in ultimii 30 de ani, cele mai multe disparand de pe piata in 2002, 2006 si 2019, arata o analiza a platformei Termene.ro. Principalul motiv...

- Peste un milion de firme (1.056.574) au fost radiate in Romania in ultimii 30 de ani, primele trei decenii de capitalism, arata o analiza Termene.ro, platforma care ofera informații actualizate in timp real despre companiile de pe piața locala. Lipsa educatiei de business este principalul motiv pentru…

- ​​În ultimii 30 de ani, 1.056.574 de firme au fost radiate în România, lipsa educației de business fiind principalul motiv pentru care multe dintre acestea eșueaza, conform unei analize Termene.ro, platforma care ofera informații actualizate în timp real despre companiile de…

- ”Cresterea economica de 13%, peste nivelul anticipat, anuntata recent de Guvern, nu se reflecta in realitatea din mediul de business, sustin cei mai multi antreprenori romani”, potrivit unui studiu realizat de CIEL Romania, producator de software pentru companii. In schimb, aproape toti antreprenorii…

- Faptul ca salariile sunt mici in Romania nu mai este o noutate pentru nimeni, iar majoritatea oamenilor muncesc un an de zile pentru a-și permite sa plece in concedii. Sunt persoane care aleg sa iși petreaca vacanțele in strainatate, insa multe dintre acestea prefera sa mearga pe litoralul romanesc,…

- Când Ioana Marin și-a înființat propria firma de consultanța în business, afacerile erau pe val. Consultanța ei era de fapt sa ajute mici companii sa-și formeze o imagine publica mai buna. În 2018 a convins 5 clienți- vreo doua case mici de avocatura, doua pensiuni și un butic…

- ​Despre inteligențe artificiale și realitați virtuale ● Cum și de ce a ajuns România dependenta de gaze rusești ● Stația de metrou Izvor, împarțita între Radoi și Piedone ● 400 de milioane de euro se cer de la CNAIR drept despagubiri ● Apar noi pensionari speciali ● Premiera în…