Stiri pe aceeasi tema

- Un milion de doze dintr-un potential vaccin impotriva COVID-19, dezvoltat de cercetatori britanici, au fost deja lansate in productie si vor fi disponibile pana in septembrie, desi inca nu a inceput testarea acestui vaccin, a anuntat vineri echipa de cercetatori de la Universitatea Oxford, relateaza…

- Un potențial vaccin impotriva COVID-19 a fost multiplicat intr-un milion de doze, ce vor fi puse in circulație pana in luna septembrie. Vaccinul a fost creat de cercetatorii britanici de la Universitatea Oxford, dar nu a fost inca supus testelor. Este denumit „ChAdOx1 nCoV-19” și face parte dintr-o…

- Un milion de doze dintr-un potential vaccin impotriva COVID-19, dezvoltat de cercetatori britanici, au fost deja lansate in productie si vor fi disponibile pana in septembrie, desi inca nu a inceput testarea acestui vaccin, a anuntat vineri echipa de cercetatori de la Universitatea Oxford, relateaza…

- Pfizer si BioNTech au anuntat marti ca vor dezvolta impreuna un vaccin impotriva Covid-19, initial in Statele Unite si Europa, si vor calibra capacitatea de productie pentru sustinerea furnizarii la nivel global. De asemenea, grupurile farmaceutice GlaxoSmithKline (GSK) si Sanofi (Franta) si-au anuntat…

- Cercetatorii de la Universitatea Oxford sunt increzatori ca vaccinul va putea fi gata in 6 luni. Desi anuntau ca un vaccin ar putea fi gata intre 12 si 18 luni, cercetatorii sunt increzatori ca pot reduce termenul la 6 luni. Acesta este "cel mai bun scenariu" oferit de echipa cercetatorilor de la…

- Uitata cu desavarsire sau trecuta in plan secund dupa declansarea pandemiei de Covid-19, gripa sezoniera continua sa-i preocupe pe specialisti, in conditile in care anual mor sute de mii de oameni din cauza bolii. Realizarea unui vaccin comun pentru toate tipurile de gripa a fost privita mult timp cu…

- Autoritatile chineze au autorizat primele teste clinice asupra oamenilor ale unui vaccin experiemtal impotriva noului coronavirus, dezvaluie in editia marti Cotidianului Poporului, relateaza Reuters, potrivit...

- Cercetatorii americani au facut anunțul: a aparut vaccinul impotriva COVID-19. Moderna Therapeutics, o companie de biotehnologie din Cambridge, Massachusetts, a livrat primele loturi de vaccin pentru COVID-19, informeaza The Times. Vaccinul a fost creat in doar 42 de zile de la primirea din China a…