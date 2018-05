Stiri pe aceeasi tema

- Roman Abramovici a șocat lumea cu ultima sa decizie! Miliardarul care l-a cumparat cu 23 de milioane de euro pe Adrian Mutu a decis sa ia și cetațenia israeliana. In calitate de nou repatriat, omul de afaceri va fi scutit de plata impozitelor timp de 10 ani, precizeaza publicatia The Times of Israel.Oligarhul…

- Intarzierea aparuta in eliberarea vizei pentru oligarhul rus Roman Abramovici, patronul clubului de fotbal Chelsea, ar putea inrautati si mai mult relatiile dintre Marea Britanie si Rusia. Totusi, omul de afaceri va...

- "La meciul cu Iasi s-a jucat campionatul. Aveam doua puncte avans, dar nu am reusit sa scoatem niciun egal, desi in ultimele zece minute am jucat cu un om in plus. Clar este vina mea ca nu am castigat campionilor. Eu am contract pana pe 30 iunie, vom vedea daca voi fi ofertat de club sa raman in…

- Probleme pentru unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri ruși din Marea Britanie. Autoritațile nu i-au reinnoit viza de investitor. Aceasta situația apare in mijlocul unor tensiuni istorice intre Rusia și Marea Britanie, dupa otravirea fostului agent dublu Serghei Skripal. Miliardarul rus…

- Guvernul Romaniei reitereaza condamnarea atacului chimic din 7 aprilie 2018, soldat cu victime in randul populației civile, in termenii cei mai categorici. Romania susține și este solidara cu acțiunea ferma de raspuns a SUA, Marea Britanie și Franța in Siria, ca urmare a atacului chimic și…

- Comisia de Investigatii din Rusia a dispus, vineri, retinerea Iuliei Bogdanova, directorul general al companiei care detine centrul comercial "Zimniaia Visnia" din orasul siberian Kemerovo, unde 64 de persoane au murit si alte 76 au fost ranite in urma unui incendiu, relateaza site-ul agentiei Tass.…

- Doua avioane de pasageri au intrat în coliziune, miercuri, pe pista aeroportului Ben Gurion din Tel Aviv, relateaza site-ul publicației The Times of Israel. Potrivit informațiilor preliminare, nicio persoana nu a fost ranita, dar aeronavele au suferit avarii grave în partea din spate…

