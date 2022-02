Stiri pe aceeasi tema

- Un miliardar din Japonia doneaza 1 miliard de yeni, adica aproximativ 7,7 milioane de euro guvernului de la Kiev. Acesta i s-a adresat presedintelui Ucrainei Volodimir Zelenskiy prin intermediul unei scrisori, relateaza Kyodo si AFP. Banii sunt pentru victimele violențelor, este mesajul transmis…

- Azerbaidjanul a trimis Ucrainei un avion cu ajutor umanitar sub forma de medicamente si material medical in valoare de 5 milioane de euro si i-a oferit presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski combustibil gratis de la benzinariile pe care le detine in aceasta tara.

- Cehia urmeaza sa doneze Ucrainei mitraliere, pusti automate si de precizie, pistoale si munitie, in valoare de 7,6 milioane de euro, anunta sambata ministrul ceh al Apararii, Jana Cernochova, relateaza AFP.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata, 26 februarie, ca armata Rusiei va incerca sa atace și sa puna mana pe capitala Kiev in cursul nopții, in timp ce bombardamente violente vizeaza capitala Ucrainei. „In aceasta noapte, inamicul iși va folosi toata puterea pentru a ne sparge…

- Sursa foto: Twitter / NATO eFP Battlegroup Lithuania Razboiul din Ucraina continua a doua zi cu explozii puternice in Kiev și in jurul capitalei Ucrainei, semnalate de reporterii CNN . Casa Alba a condamnat Rusia pentru civilii de la Cernobil care ar fi fost luați ostatici de forțele ruse, conform…

- Premierul japonez Fumio Kishida va avea marti o discutie telefonica cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in contextul in care autoritatile de la Tokyo s-au declarat ingrijorate de riscul unei invazii militare ruse in Ucraina, transmit AFP si Kyodo.

