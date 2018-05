Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru jurnaliștii din Romania și nu numai! Fondul de investiții pregatit sa intre de luna viitoare in țara noastra este alimentat de Ellaal Goldberg Corporation. Acesta a fost adus de consultantul politic Cozmin Gușa. Ellaal Goldberg Corporation este reprezentata de Mark J. Robertson, președinte…

- Virgil Becali era, pana de curand, mana dreapta a lui Gigi Becali, dar totul s-a rupt brusc, la nunta fetei acestuia. Atunci ar fi descoperit finanțatorul FCSB ca era… mințit. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a aflat motivul pentru care Gigi i-a spus ”Pa” celui care era și sfatuitorul sau principal.…

- Justitia din SUA are noi reguli si legi care uimesc pe oricine. O femeie din California a primit despagubiri uriase dupa ce fostul sau prieten a publicat, din razbunare, fotografii cu ea in ipostaze...

- Paris Hilton nu are probleme cu banii, dar a tras totuși o spaima intr-o noapte, cand dansa cu foc intr-un club. Inelul de pe deget i-a sarit, cand se zbenguia! L-a gasit dupa cateva minute. Recent, Paris Hilton le-a impartași fanilor de pe Twitter o povestioara, spune ea, destul de amuzanta. „Inelul…

- Consiliul national de aparare al Croatiei a recomandat marti achizitionarea de avioane de lupta F-16 din Israel, informeaza Reuters. Decizia privind achizitia apartine guvernului. Consiliul a considerat ca oferta israeliana este cea mai buna: potrivit presei, in pretul de 500 de milioane de dolari sunt…

- AS Monaco, campioana Franței, ar putea deveni o afacere și mai profitabila pentru rusul Dmitri Ribolovlev decat negoțul cu tablouri. In 2011, a cumparat clubul cu un euro. Arta sau fotbal, nu mai conteaza, bani sa iasa! Deviza lui Dmitri Ribolovlev s-ar putea aplica și-n cazul lui AS Monaco. Miliardarul…

- Anastacia a fost data in judecata de fostul ei manager, care sustine ca nu si-a primit procentul din incasarile generate de trei albume de studio ale cantaretei americane, o suma care se ridica la 3 milioane de dolari, informeaza tmz.com.

- Inaugurat in septembrie 2017, Stadionul Olimpic de la PyeongChang va fi demolat in perioada urmatoare. Arena pe care au avut loc ceremoniile de deschidere si inchidere ale Jocurilor Olimpice a costat 109 milioane de dolari, dar sud-coreenii au decis sa o demoleze, potrivit USA Today.…