- Programul „Casa Verde” are bani pentru toți beneficiarii, in 2022, anunța ministrul Mediului: Cand se pot depune dosare noi Programul „Casa Verde” are bani pentru toți beneficiarii, in 2022, anunța ministrul Mediului: Cand se pot depune dosare noi Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a spus, in cursul…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna afirma ca este in discutii cu asociatii ale autoritatilor locale pentru a gasi cele mai bune solutii de a scoate din circulatie autoturismele mai vechi de 15 ani.

- Tanczos Barna a vorbit luni seara, la Digi24, despre programul „Casa Verde Fotovoltaice”. Ministrul Mediului spune ca sunt bani in 2022 pentru toți beneficiarii care și-au depus dosare pana acum, iar din primavara va incepe o sesiune de depunere etapizata, lunara. „Trebuie sa ajungem la sute de mii…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a reacționat foarte critic in aceasta seara pe pagina sa de Facebook cu privire la disfuncționalitațile aparute o data cu lansarea programului „Casa Verde Fotovoltaice”, etichetand ca inacceptabil modul in care Administratia Fondului pentru Mediu a gestionat acesta…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, afirma ca autoritatile romane vor adopta o Hotarare de Guvern care va limita numarul de puncte de trecere a frontierei care vor putea fi tranzitate de catre mijloace de transport incarcate cu deseuri reciclabile, el aratand ca, potrivit legislatiei, alt tip de deseuri…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat ca, in pofida “efortul urias” din punct de vedere financiar facut de statul roman prin implementarea programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, in Romania numarul masinilor vechi nou inmatriculate este mai mare decat cel al autoturismelor noi. El a aratat ca,…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna a declarat, marti, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca ceea ce a propus el este un ”punct zero”, ca, de acum inainte, in blocurile noi sa nu mai fie instalate centrale individuale. Ministrul a precizat ca nu va exista o taxa pe centralele existente, pana cand…

- In decembrie incepe proiectul care vizeaza instalarea de panouri fotovoltaice pentru locuinte Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat ca in luna decembrie incepe proiectul care vizeaza instalarea de panouri fotovoltaice pentru locuinte, iar fiecare familie care va dori sa instaleze va primi 20.000…