Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a acuzat marti Grecia de hartuirea cu aeronave militare a unui vas de cercetare in Marea Egee, insa Atena a negat orice operatiune de acest gen, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Conform ministerului apararii de la Ankara, patru avioane militare F-16 grecesti s-au apropiat de nava Cesme…

- Viitorul secretar de stat american Antony Blinken a confirmat marți ca guvernul lui Joe Biden este gata sa revina la acordul nuclear iranian cu condiția ca Teheranul sa își îndeplineasca din nou angajamentele, potrivit AFP."Dar am folosi acest lucru ca punct de plecare, împreuna…

- Procurorii anticorupție au in lucru doua dosare care il vizeaza pe Michael Schmidt, fost sef BMW in Romania. Omul de afaceri sas recunoscut inca de cand actualul președinte era doar primarul Sibiului ca fiind persoana care are cea mai mare influența asupra lui Klaus Iohannis si lderul de facto al…

- Trei persoane au fost ranite într-un atac cu arma în capitala Germaniei, Berlin, sâmbata dimineața, au spus pompierii, relateaza Reuters. Un purtator de cuvânt al poliției a confirmat ca au fost focuri de arma în districtul Kreuzberg, iar mai multe persoane au fost…

- Germania a inregistrat 962 de decese asociate infectiei cu noul coronavirus in 24 de ore, un nou record. Anunțul a fost facut astazi de Institutul Robert Koch (RKI) de boli infectioase din Berlin, potrivit Agerpres. Recordul anterior a fost stabilit in urma cu o saptamana, cand a fost anuntata o cifra…

- Regiunea Bavaria din sudul Germaniei, care a inregistrat pana acum cel mai mare numar de decese cauzate de COVID-19 din tara, a anuntat ,duminica, impunerea unei carantine mai dure in perioada 9 decembrie - 5 ianuarie, informeaza DPA si Reuters, citate de Agerpres.Locuitorii din Bavaria isi vor putea…

- Thomas Bach va candida pentru un nou mandat la conducerea Comitetului International Olimpic (CIO) si nu va avea adversar, a anuntat forul olimpic, potrivit news.ro.Alegerile vor avea loc la sesiunea CIO, prevazuta in perioada 10-12 martie 2021, la Atena.