- Un tanar iranian a trecut prin mari emoții, dupa ce a ajuns intr-o situație riscanta, in timp ce se afla in apa Dunarii, in incercarea, spun autoritațile, de a intra ilegal in Romania, din Bulgaria. Mai exact, s-a aflat ca barbatul a fost in pericol de inec. Polițiștii de frontiera din Giurgiu au intervenit…

- Polițiștii de frontiera din Giurgiu au oprit la intrarea in țara trei TIR-uri care transportau din Bulgaria in Romania 64 de tone de deșeuri din pilitura de fier. Potrivit Poliției de Frontiera,...

- Politistii de frontiera giurgiuveni au salvat un cetațean afgan, descoperit fara cunostința in remorca unui TIR ce venea din Turcia. Potrivit Poliției de Frontiera, politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit, la controlul de frontiera, doi cetațeni din Afganistan, care se aflau ascunși intr-un…

- Politistii de frontiera aradeni au intors din drum opt TIR-uri cu peste 130.000 de kilograme de deșeuri, constand in haine si mobilier second hand, pentru care șoferii nu au putut prezenta documentele prevazute de lege necesare transferului unor astfel de materiale. Potrivit Poliției de Frontiera, politistii…

- Polițiștii de frontiera romani au participat la salvarea a peste 200 de persoane de pe un pescador, in Marea Mediterana. Printre aceștia și o fetița afgana de numai patru ani, careia i-au fost oferite dulciuri. Polițiștii de frontiera romani erau in misiune de patrulare in Marea Mediterana, cand au…