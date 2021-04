Stiri pe aceeasi tema

- BUCUREȘTI, 13 apr – Sputnik. Comitetul de experți ai autoritații de stat de reglementare din India in domeniul medicamentele au aprobat in cadrul ședinței de luni solicitarea pentru utilizarea de urgența a vaccinului rus Sputnik V, anunța Times of India, cu trimitere la surse. © AP Photo…

- BUCUREȘTI, 12 apr – Sputnik. Masura va fi in vigoare timp de o luna jumatate. Sursele publicației RBK nu au precizat daca interdicția se extinde și asupra curselor avia regulate. © Photo : МИД РФLavrov: Moscova a prevenit Ankara sa nu alimenteze militarismul KievuluiPotrivit unei surse, deocamdata…

- BUCURESTI, 11 apr – Sputnik, Doina Crainic. Casa Alba a declarat, in cererea sa inițiala legata de buget pentru cheltuieli discreționare, ca Biden a cerut Congresului sa ofere Departamentului Apararii un buget de 715 miliarde de dolari prin care, printre alte probleme de securitate globala, sa descurajeze…

- CHIȘINAU, 24 mart – Sputnik. Militari americani, romani și moldoveni executa sedinte de trageri specifice si avansate, parasutari, precum si exercitii de antrenament in teren pe poligoanele din Republica Moldova, in cadrul aplicațiilor „JCET-2021” (Joint Combined Exchange Training). © Public Domain…

- BUCUREȘTI, 12 mart - Sputnik. Vaccinul rus impotriva coronavirusului „Sputnik V” continua sa-și demonstreze in mod convingator eficacitatea, Moscova nu va politiza acest subiect sau nu va participa la curse politice privind vaccinurile, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al…

- BUCUREȘTI, 17 feb - Sputnik. Extinderea tratatului START-3 intre Rusia și Statele Unite și negocierile ulterioare ofera parților posibilitatea de a-și reduce arsenalele strategice cu inca o treime, precum și de a discuta despre includerea armelor nucleare hipersonice și nestrategice in sistemul de…

- CHIȘINAU 1 feb - Sputnik. Pe drumul Chișinau - Ungheni, intre localitațile Sipoteni și Bahmut din raionul Calarași, o mașina de Poliție a fost lovita lateral de un alt automobil și s-a rasturnat intr-un șanț. Potrivit oamenilor legii, șoferul mașinii de marca Audi nu a ținut cont de starea drumului.…

- BUCUREȘTI, 20 ian – Sputnik. Inca președinte pentru o zi… Dar ce final! Donald Trump a impresionat printr-un discurs superb, plin de speranța – sau, mai bine zis, lansand un adevarat manifest al speranței. ”Acum, in timp ce ma pregatesc sa predau puterea unei noi administrații miercuri la pranz,…