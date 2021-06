Un avion militar MiG-29 din armata bulgara s-a prabusit in Marea Neagra in dreptul peninsulei Shabla in timpul exercitiilor militare Shabla 2021, a confirmat comandantul Fortelor navale bulgare, contraamiralul Kiril Mihailov, informeaza vineri novinite.com. ''In timpul efectuarii unei misiuni de antrenament deasupra bazinului maritim al Republicii Bulgaria, un avion MiG-29 din Fortele aeriene bulgare a pierdut comunicarea radio si a disparut de pe radar la 00:45", a informat Ministerul Apararii bulgar.

O operatiune de cautare si salvare a fost lansata imediat si este inca in desfasurare.…