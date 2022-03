Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava MiG 21 LanceR din dotarea Bazei 86 Aeriene, care executa o misiune de patrulare aeriana deasupra Dobrogei, s-a prabușit miercuri seara, in județul Constanța. Elicopterul care plecase in misiune cautare/salvare s-a prabușit și el, iar cei cinci membri ai echipajului au murit. Vom reveni cu…

- O aeronava MiG 21 LanceR din dotarea Bazei 86 Aeriene, care executa o misiune de patrulare aeriana deasupra Dobrogei, a pierdut legatura radio cu turnul de control, iar la ora 20.03 a disparut de pe radar, intr-o zona cuprinsa intre localitațile Cogealac si Gura Dobrogei, anunța MApN. UPDATE Ora 22.11:…

- O aeronava MiG 21 LanceR din dotarea Bazei 86 Aeriene, care executa o misiune de patrulare aeriana deasupra Dobrogei, a pierdut legatura radio cu turnul de control, disparand de pe radar intr-o zona cuprinsa intre localitatile Cogealac si Gura Dobrogei. ”Miercuri, 2 martie, ora 20,00, o aeronava MiG 21…

- O aeronava MiG 21 LanceR din dotarea Bazei 86 Aeriene, care executa o misiune de patrulare aeriana deasupra Dobrogei, a pierdut legatura radio cu turnul de control, iar la ora 20.03 a disparut de pe radar, intr-o zona cuprinsa intre localitațile Cogealac si Gura Dobrogei, anunța MApN. 21:50 Pilotul…

- O aeronava MiG 21 LanceR, din dotarea Bazei 86 Aeriene, care executa o misiune de patrulare aeriana deasupra Dobrogei, a pierdut legatura cu turnul de control. Se desfașoara operațiuni de cautare-salvare pentru gasirea pilotului și aeronavei.

- In urma cu jumatate de ora s-a pierdut legatura cu un avion romanesc, la Constanța. Este vorba despre un avion militar care s-ar fi prabușit in zona cuprinsa intre localitațile Cogealac și Gura Dobrogei, județul Constanța.Pana in prezent sunt neclare circumstanțele in care s-a produs incidentul. Se…

- Un MiG-21 a disparut de pe radar in zona Constanța. A pierdut legatura radio cu turnul de control, anunța Ministerul Aparprii Naționale (MAPN). „O aeronava MiG 21 LanceR din dotarea Bazei 86 Aeriene, care executa o misiune de patrulare aeriana deasupra Dobrogei, a pierdut legatura radio cu turnul de…

- Incident aviatic, miercuri seara, in județul Constanța. Un MiG 21 LanceR a disparut de pe radar. Nu sunt date, la acest moment, despre starea pilotului și a aeronavei. Miercuri seara, la ora 20.00, o aeronava MiG 21 LanceR din dotarea Bazei 86 Aeriene, care executa o misiune de patrulare aeriana deasupra…