Stiri pe aceeasi tema

- Ofițerii Serviciului de Informații și Securitate și ai Serviciului Vamal au reținut in flagrant mai mulți membri ai unei grupari infracționale, in cadrul unui dosar de contrabanda cu marfuri de larg consum, instrumentat in comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale.

- Cele șase persoane implicate in contrabanda cu țigari, deconspirata la data de 27 iulie, au fost plasate in arest preventiv pentru 30 de zile, anunța Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS) de comun cu Serviciul de Informatii si Securitate, si Serviciul Vamal, au deconspirat, in noaptea de 26 spre 27 iulie 2021, in una din localitatile din raionul Cahul, activitatea unei grupari criminale specializate in…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) de comun cu Serviciul de Informații și Securitate, și Serviciul Vamal, au deconspirat, in noaptea de 26 spre 27 iulie 2021, in una din localitațile din raionul Cahul, activitatea unei grupari specializate in contrabanda…

- CHIȘINAU, 5 iul – Sputnik. Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale de comun cu Serviciul de Informații și Securitate au descins, in aceasta dimineața, cu percheziții la domiciliile, in birourile de serviciu și automobilele mai multor persoane, anunța Procuratura.SIS…

- Ofițerii Serviciului de Informații și Securitate (SIS) și procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (​PCCOCS) efectueaza percheziții la mai multe locații din Capitala. „Confirmam ca au loc percheziții realizate de catre SIS și PCCOCS. Detalii nu va putem oferi,…

- Ofițerii SIS și PCCOCS descind la mai multe locații din Capitala. Ofițerii Serviciului de Informații și Securitate (SIS) și procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (​PCCOCS) efectueaza percheziții la mai multe locații din Capitala. „Confirmam…

- Poliția Republicii Moldova anunța despre o captura record de heroina pe teritoriul Republicii Moldova. O grupare criminala internaționala a fost demascata in urma unei operațiuni transfrontaliere, efectuata de INI, PCCOCS și Serviciul Vamal, transmite noi.md cu referire la Știri.md. Totodata și Procuratura…