- Opt romani au cazut victime intr-un accident de circulație produs pe o autostrada din Austria. Dintre acestia, doi au suferit The post Accident grav in Austria, cu un microbuz si un autoturism inmatriculate in Romania. Opt victime, dintre care trei copii appeared first on Renasterea banateana .

