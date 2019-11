Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz școlar care transporta 12 elevi a fost lovit de o mașina, vineri, in Ghioroc, județul Arad. Copiii nu au fost raniți, fiind doar speriați, potrivit Mediafax.Potrivit IPJ Arad, șoferul unei mașini ar fi facut manevra de mers inapoi fara sa se asigure, intrand in coliziune cu microbuzul…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața in comuna aradeana Ghioroc. Evenimentul rutier a fost chiar in centrul localitații, in stația de tramvai. Au fost implicate un autoturism și microbuzul școlar, plin cu copii. Nu exista persoane incarcerate. In microbuzul școlar sunt 12 copii și toți…

- Doi copii și parinții lor au ars de vii intr-un accident grav petrecut in apropiere de vama Nadlac, pe Autostrada M5 in Ungaria, susține Romania TV. Șoferul unui tir a pierdut controlul asupra direcției de mers și a trecut prin parapetul care separa sensurile de mers și a lovit doua mașini…

- Accident grav, in aceasta dimineața, dupa ciocnirea intre un microbuz și un BMW, in Lugoj, pe strada Ezerișului. Șoferul microbuzului a ramas incarcerat, fiind scos de pompierii care au sosit la fața locului. In accident au fost implicate șapte persoane, dintre care 4 minori. Șase persoane au necesitat…

- Trei persoane, dintre care doi copii, au fost ranite, luni, intr-un accident care s-a produs pe soseaua Vestului din Ploiesti. In accident a fost implicat si un troleu in care se aflau 16 persoane.

- O femeie si-a pierdut viata si trei persoane au fost ranite, intre care doi copii de 3 si 6 ani, dupa ce masina in care se aflau a iesit de pe sosea si s-a izbit de o casa. Soferul, cu alcoolemie de 0,84 miligrame alcool pur in aerul expirat, a pierdut controlul volanului din cauza vitezei si a carosabilului…

- Un grav accident de circulație s-a petrecut, azi noapte, in jurul orei 23.25, pe DN 7. Un barbat de 44 de ani din Arad, care venea dinspre Deva, pe raza localitații Odvoș, intr-o curba periculoasa la stanga, a pierdut controlul mașinii deoarece conducea cu viteza, deși ploua. A zburat de pe șosea, a…