Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație a avut loc pe autostrada A 1, Arad-Timișoara pe sensul de mers spre Timișoara. In evenimentul rutier este implicat un microbuz. „Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala de stingere și doua echipaje SMURD, dintre…

- ACCIDENT grav pe Autostrada A1 Sebeș – Sibiu. Patru adulți și 8 copii au ajuns la spital dupa ce un microbuz a lovit o mașina Un accident rutier grav s-a produs in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 03:00, pe Autostrada A1 Sebeș – Sibiu, in zona tunelului de la Cristian. Un microbuz de…

- Trafic ingreunat pe autostrada #A1, la kilometrul 483, Dumbrava, sensul de mers Timișoara – Deva. In jurul orei 6, a avut loc un accident intre 4 autoturisme. Pana la eliberarea carosabilului, circulația se desfașoara pe banda de urgența.

- O noua tragedie pe autostrada. Un barbat, in varsta de 49 de ani, a condus un autotren pe autostrada A1 Deva-Nadlac, sens de mers Arad – Timișoara, iar la kilometrul 521 a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de un barbat in varsta de 37 de ani, care se afla oprit pe banda de ... The post Accident…

- Doua autocamioane si o autoutilitara s-au tamponat, marti, in apropierea localitatii Murani, pe autostrada A1, pe sensul de mers dinspre Arad spre Timisoara, in urma impactului fiind ranit un barbat, care a suferit multiple traumatisme la nivelul membrelor si care a fost transportat la spital, potrivit…

- Accident de circulație, marți dimineața, pe A1, in zona Murani, județul Timiș. Traficul este blocat pe sensul de mers Arad – Timișoara in urma unui accident in care au fost implicate doua tiruri și o autoutilitara. In urma impactului, un tir incarcat cu nisip s-a rasturnat.

- TRAGEDIE… In autocarul morții, care s-a rasturnat vineri pe Autostrada A1 in Slovenia, erau doi vasluieni care mergeau la munca. Din nefericire, unul dintre ei a decedat in cumplitul accident. Era un tanar de 32 ani din comuna Voinești și provenea dintr-o familie numeroasa de șapte copii. Era singurul…

- Un grav accident de circulație a avut loc, marți seara, pe autostrada A1, la kilometrul 412, in zona bifurcației din apropierea localitații Holdea. In accident au fost implicate o autoutilitara, un autoturism și un autotren. In urma impactului, șoferul autoutilitarei a decedat, conform…