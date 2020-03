Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs in cursul dupa-amiezii de astazi, 13 martie 2020, in localitatea Craciunelu de Jos. Garda de intervenție Blaj intervine pentru acordarea de prim ajutor și descarerare cu 1 ASAS, o ambulanța SMURD B2 și un echipaj SAJ. Patru din cei cinci pasageri implicați in accident au…

- Accident GRAV in Calarași. Un microbuz cu 9 pasageri s-a rasturnat pe DJ 201 B, pe raza localitatii Lehliu Gara. Șase persoane au ajuns la spitalul din orasul Lehliu Gara, anunța Arena...

- Un microbuz care transporta copii cu dizabilitați a fost implicat intr-un accident rutier, luni dimineața. Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați, luni, 17 februarie a.c., sa intervina la...

- In aceasta dimineata pe raza judetului Timis au avut loc opt accidente rutiere dintre soldate cu victime omenesti si cu pagube materiale. 3 accidente au avut loc pe Drumul Judetean 592 intre Cheveres-Buzias-Lugoj. In urma impactului au rezultat 7 victime, un barbat de 65 de ani a decedat, iar celelalte…

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața in județul Sibiu. Doua persoane și-au pierdut viața. Doua persoane au decedat, vineri dimineata, in urma unui accident rutier intre o masina si un microbuz, pe DN 105, la intrare in localitatea Marpod, spre Agnita, au anuntat reprezentantii…

- Patru hoți, filmați de camerele de supraveghere in timp ce incercau sa smulga un bancomat dintr-un magazin Dedeman, cu ajutorul unui autoturism BMW X6. Politistii efectueaza cercetari dupa ce patru persoane neidentificate au incercat, miercuri dimineata, sa fure un bancomat dintr-un magazin din Arad.…

- Un microbuz cu calatori a derapat și a intrat intr-un cap de pod in satul Corocaiești. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, au fost implicate 8 persoane inclusiv șoferul din care 4 au fost transportate la spital cu rani. Nu sunt persoane incarcerate. Intervin pompierii militari…

- Un microbuz cu pasageri s-a rasturnat, duminica dimineața,la intrarea in localitatea Raducaneni din județul Iași.Mai multe echipaje medicale au fost trimise la loculaccidentului, din primele informații fiind ranite zece persoane, scrieziaruldeiasi.ro.