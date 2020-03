Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz al ISU Maramureș, care transporta 14 romani intorși din Franța, s-a rasturnat, miercuri, pe o strada din Cluj-Napoca, in urma unui accident cu o alta mașina. Pasagerii erau transportați de la Aeroportul Cluj spre locuri de carantina din Maramureș.Din primele informații ale polițiștilor clujeni,…

- Un microbuz al ISU Maramureș, care transporta 14 romani intorși din Franța, s-a rasturnat, miercuri, pe o strada din Cluj-Napoca, in urma unui accident cu o alta mașina. Pasagerii erau transportați de la Aeroportul Cluj spre locuri de carantina din Maramureș, informeaza mediafax.ro.Reprezentanții…

- Un microbuz al ISU Maramures, cu 14 persoane intoarse din Franta, s-a rasturnat, miercuri, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier in Cluj-Napoca, informeaza AGERPRES . “In jurul orei 18,45 a avut loc un accident rutier la intersectia strazilor Garibaldi si 1 Decembrie, intre un microbuz al…

- Un microbuz ISU Maramureș s-a rasturnat in mijlocul șoselei, miercuri, in Cluj-Napoca. In autospeciala se aflau 14 romani intorși din Franța, care urmau sa ajunga in centru de carantinare.

- Un cetațean bulgar cu simptome de coronavirus a fugit dintr-un spital din Galați și a bagat șapte persoane intr-un centru de carantina dupa ce a calatorit cu acestea intr-un microbuz. Bulgarul a fost prins de polițiști și s-a ales cu dosar penal, transmite Mediafax.

- Autoritatile anunta ca, joi dimineata, sunt 38 de persoane in carantina institutionalizata si li se fac teste pentru a se stabili daca sunt infectat cu coronavirus, alte peste 11.300 fiind in izolare la domiciliu. Starea de sanatate a celor cinci pacienti confirmati si internati la Timisoara, Cluj-Napoca…

- Un accident rutier soldat, din primele informatii, cu o victima, a avut loc, simbata, 29 februarie, in localitatea Dochia. Din primele informatii oferite de reprezentantii IPJ Neamt, un autoturism s-a rasturnat pe DJ 157. Vom reveni. UPDATE: In jurul orei 16.45 prin apel la 112 pompierii au fost solicitați…

- Un accident rutier grav a avut loc joi seara pe Calea Plevnei din Capitala. Au fost implicate 4 autoturisme, o ambulanta cu pacient, un microbuz cu pasageri. In total sunt 21 de persoane in vehiculele implicate. Pana in acest moment, sase persoane necesita ingrijiri medicale, din care patru au fost…