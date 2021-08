Un microbuz din capitală „a aterizat” direct într-un șanț. Cine se face vinovat? Un microbuz a ajuns cu roțile din fața intr-un sant de pe strada Paris din Capitala. Incidentul a avut loc aseara, iar martorii oculari au distribuit poze pe facebook. Din imagini se observa ca groapa in care a ramas blocat vehiculul este un santier in lucru. "Verificați vederea inainte de a porni noaptea la drum", a scris autorul unei poze. Un alt martor ocular, care a postat imagini a c Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 27 de ani a fost plasat in arest, dupa ce a furat o bicicleta din scara unui bloc de locuit din Capitala. Incidentul a avut loc in sectotul Rașcani, pe strada Ceucari. Anchetatorii au examinat imaginile ridicate de pe camerele de supraveghere din zona.

- Beinur și Adrian sunt cei doi polițiști care au reușit sa opreasca rapid traficul la Piața Charles de Gaulle și sa permita elicopterului american sa aterizeze in siguranța.Cei doi polițiști au dat dovada de prezența de spirit și au reușit sa previna producerea unui dezastru.Ei au fost felicitați de…

- Beinur și Adrian sunt cei doi polițiști care au reușit sa opreasca rapid traficul la Piața Charles de Gaulle și sa permita elicopterului american sa aterizeze in siguranța.Cei doi polițiști au dat dovada de prezența de spirit și au reușit sa previna producerea unui dezastru.Ei au fost felicitați de…

- UPDATE ora 14:05 – Ministerul Apararii isi exprima regretul pentru incidentul petrecut joi cu elicopterul american, care a aterizat fortat in Piata Charles de Gaulle din Capitala. ‘Regretam incidentul petrecut joi cu un elicopter al Fortelor Armate ale SUA, care a aterizat fortat in Piata Charles de…

- Incident in Capitala. Un elicopter tip Black Hawk, al Armatei SUA, a fost nevoit sa aterizeze forțat in nordul Bucureștiului, in Piața Charles de Gaulle, chiar pe șosea, doborand stalpi de iluminat. Din fericire, nu au existat victime. Aeronava participa la pregatiri pentru Ziua Aviației, ce va avea…

- Episodul neprevazut in care a fost implicat, joi, in zona Aviatorilor din Capitala, un elicopter militar despre care s-a aflat ca aparține forțelor armate americane a generat o prima reacție din partea reprezentanței diplomatice a Statelor Unite ale Americii. ”Ambasada SUA este conștienta de incident…

- Clasata pe locul al doilea in Liga Florilor in sezonul 2020-2021, CS Minaur Baia Mare a cerut un loc in Liga Campionilor. Cum EHF nu i-a acordat acest loc, echipa noastra va juca in EHF European League, la fel cum a facut-o și sezonul trecut. Și la fel ca atunci, CS Minaur va intra in competiție direct…

- Sunt imagini de ultima ora care surprind un incident cauia i-a cazut victima liderul de la Paris. Emmanuel Macron a fost lovit cu palma peste fața, de un barbat, in momentul in care s-a apropiat de gardurile de protecție aflate in fața unei mulțimi, pe care președintele francez s-a apropiat sa o salute.…