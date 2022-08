Un grav accident rutier s-a petrecut in aceasta dimineața pe DN 7 – km 202+250m, in afara localitații Calimanești, pe Valea Oltului. Doua persoane au fost ranite. 1 de 3 Polițiștii rutieri au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca pe DN 7 – km 202+250m, in afara localitații Calimanești, pe Valea Oltului a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea a 2 persoane. Din primele verificari efectuate s-a constatat faptul ca, ar fi avut loc o coliziune intre un autotren (incarcat cu ciment), 3 autoturisme și un microbuz ( 7 ocupanți și șoferul). In urma accidentului careia a rezultat…