- Un elev de 16 ani a fost la un pas de tragedie dupa ce a fost injunghiat de cinci ori de o persoana necunoscuta. Baiatul, elev la Liceul cu Program Sportiv din Braila a fost injunghiat in afara curții liceului. Strigatele acestuia au fost auzite de trecatori care au alertat autoritațile. Acesta a fost…

- Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean (CJ) Bihor, a ramas din nou fara permis de conducere. Acesta a fost prins de polițiști in timp ce conducea mașina de serviciu cu peste 120km/h. Ilie Bolojan nu se afla la prima abatere rutiera. Permisul i-a mai fost luat tot din cauza vitezei in 2017 cand…

- Președintele consiliului județean și-a recunoscut fapta, iar cand a fost intrebat cu ce viteza circula, acesta a spus ca nu s-a uitat in procesul-verbal, decat la suma pe care o avea de achitat drept amenda.Polițiștii i-au suspendat permisul pentru 90 de zile. Bolojan s-a ales cu o amenda in valoare…

- Presedintele CJ, Costel Alexe, sustine in aceasta dupa-amiaza o conferinta de presa in care sunt prezentate noutati despre investitiile in infrastructura rutiera la nivelul judetului Iasi. Langa seful Consiliului Judetean se afla primarii din Letcani, Stelian Turcu, si din Podu Iloaiei, Ioan Alexa.

- Primarul comunei Petrești, jud. Dambovița , Andrei Lucian Daniel (PNL), a fost batut de un localnic chiar in incinta primariei . „La data de 27 decembrie a.c, polițiștii au fost sesizați de catre un barbat cu privire la faptul ca ar fi agresat, in incinta Primariei comunei Petrești. Din primele cercetari,…

- Anul acesta este mult mai sarac pentru romani, care nu-și mai permit sa cumpere un porc intreg de sarbatori, cum se intampla in alți ani, ci mai degraba se orienteaza catre o jumatate de porc, o pulpa, chiar și o carcasa sfertuita, ca tot este la moda cuvantul, fiecare dupa venituri. Pe site-urile de…

- Presedintele Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolojan, a anuntat, miercuri, ca judetul este castigatorul unui proiect cu fonduri europene. ”Proiect castigat pentru Spitalul din Nucet. Cladirile unde functioneaza Spitalul de Psihiatrie Nucet si Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Psihiatrie Nucet…

- Ilie Bolojan a anuntat, joi seara, pe pagina sa de Facebook, ca lucrarile de extindere a noului terminal al Aeroportului Oradea ar trebui sa fie gata la finalul anului viitor. ”Consiliul Judetean Bihor a aprobat studiul de fezabilitate pentru extinderea terminalului de pasageri la Aeroportul din Oradea.…