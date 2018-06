Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite, iar una se afla in stare grava. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Brasov, la locul interventiei s-au deplasat o ambulanta si doua echipaje SMURD, care vor transporta victimele la spital pentru ingrijiri medicale. Potrivit…

- Circulatia pe DN1 este blocata sambata seara la km 203 intre localitatile Vladeni si Codlea dupa ce un microbuz in care se aflau sase persoane a intrat intr-un parapet. ''Conducatorul unui microbuz in care se aflau sase persoane, in timp ce se deplasa dinspre Fagaras spre Codlea, ar fi pierdut…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, la kilometrul 231+500, in localitatea Persani, judetul Brasov, a avut loc accident rutier, in care au fost implicate 2 autoturisme, care au intrat in coliziune frontala ca urmare a unei patrunderi pe contrasens.…

- Accident in satul Merișor, comuna Banița, județul Hunedoara. „Astazi, in jurul orei 18.00, un conducator auto de 20 de ani, din județul Gorj, in timp ce conducea un autoturism pe DN66, (km 145), nu a adaptat viteza intr-o curba deosebit de periculoasa la dreapta si a patruns pe contrasens, intrand…

- Un barbat de 61 de ani din localitatea ieseana Vladeni a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost atacat in propria locuinta cu o substanta ce pare a fi acid, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un copil in varsta de 10 ani, din comuna Stolniceni-Prajescu, judetul Iasi, are arsuri grave si a fost dus cu elicopterul la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Bucuresti, dupa ce s-a urcat pe un vagon din Gara Muncel, satul Cozmesti si s-a electrocutat. Un trecator, care a vazut cum copilul s-a electrocutat…

- Un grav accident de circulatie a avut loc marti dimineata, pe DN17, langa orasul Beclean. Din primele informatii rezulta ca au fost implicate doua autoturisme si un microbuz. O persoana este in stare grava si va fi preluata de la locul accidentului cu un elicopter SMURD.

- In localitatea Capreni un autoturism a accidentat o femeie care se deplasa pe bicicleta. Se pare ca femeia este ranita grav. Revenim. Articolul Accident GRAV! O mașina a IZBIT o biciclista la Capreni! Femeia, in stare grava! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .