Un microbuz cu români s-a răsturnat în Germania, după ce a fost lovit de un șofer drogat Un microbuz plin cu romani s-a rasturnat, pe o șosea din Germania, dupa ce a fost izbit de un taxi condus de un șofer drogat. Zece dintre persoanele aflate in microbuz au fost ranite, iar doua dintre victime sunt in stare grava. Accidentul a avut loc pe A4, intre Duren și Langerwehe. Un șofer de […]

