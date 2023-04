Un microbuz cu 47 de copii, implicat într-un accident la Iași. A fost activat Planul Roșu Un microbuz cu 47 de copii a fost implicat intr-un accident la Iași, fiind activat Planul Roșu. Accident rutier produs pe DN28, intre un autoturism și un microbuz cu 47 copii și 4 adulți. La locul evenimentului acționeaza un echipaj de descarcerare, o autospeciala de transport victime multiple, un echipaj de prim ajutor și un […] The post Un microbuz cu 47 de copii, implicat intr-un accident la Iași. A fost activat Planul Roșu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

