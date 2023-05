Un microbuz in care se aflau 12 copii a intrat in coliziune cu o mașina, joi, 25 mai, in localitatea Sadova, județul Suceava, informeaza Monitorul de Suceava.„In urma evaluarii medicale, doi adulți cu diferite traumatisme vor fi transportați la spital, iar un minor este asistat medical la locul evenimentului”, a transmis ISU Suceava.In momentul impactului, in microbuz se aflau 15 persoane, dintre care 12 minori, in timp ce in autoturism erau doi adulți.La fața locului au intervenit pompierii militari, cu o autospeciala pentru descarcerare și doua ambulanțe SMURD, cu sprijinul unui echipaj SAJ.FOTO:…