Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz care transporta comercianti la un targ a ars aproape in intregime, luni, pe DN25, la intrarea in localitatea Independenta, judetul Galati, oamenii reusind sa se salveze la timp. Vehiculul si marfurile din interior s-au facut scrum, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat in varsta de 50 de ani sub influenta alcoolului, a fost prins, vineri, de politistii din Brasov, in timp ce conducea un microbuz in care se aflau sapte persoane, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 24.721 locuri de munca, in data de 30 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 4.331, Prahova…

- VREMEA SAMBATA IN BUCUREȘTI ”Maine, vom avea maxima de 8 – 9 grade și minima de -1 – 0 grade, cer variabil ziua și se va innora treptat din orele serii, vantul va fi in general slab. Precipitațiile vor lipsi. VREMEA DUMINICA IN BUCUREȘTI Duminica, vremea va fi inchisa, normala din punct de vedere termic,…

- Polițiștii au depistat patru persoane, din București, banuite de comiterea infracțiunilor de furt calificat și inșelaciune, fapte comise pe raza municipiului Cluj-Napoca. O persoana se afla deja in arest preventiv, iar alta in arest la domiciliu. Alte doua persoane, care ar fi incercat sa paraseasca…

- Masacrul de la Jilava, in care 89 de evrei au fost omorati de catre legionari, si pogromul de la Bucuresti au fost comemorate, duminica, in padurea Jilava, in prezenta ambasadorului SUA in Romania, Hans Klemm, si a ambasadorului Austriei, Isabel Rauscher.

- Romanii s-au revoltat sambata seara. Zeci de mii de oameni au protestat atat in Bucuresti, cat si in provincie fata de modificarile legilor justitiei aduse de coalitia PSD-ALDE. In Capitala a avut loc cea mai ampla manifestatie. Piata Universitatii s-a umplut, aproape 70.000 de oameni manifestand…