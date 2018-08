Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de oameni au fost uciși, majoritatea copii, in urma unui atac asupra unui autobuz care transporta copii in nordul Yemenului, transmite reprezentanța Comitetului Internațional al Crucii Roșii.

- Zeci de oameni au fost uciși, majoritatea copii, in urma unui atac asupra unui autobuz care transporta copii in nordul Yemenului, transmite reprezentanța Comitetului Internațional al Crucii Roșii.

- Zeci de persoane au fost ucise joi in urma unui atac impotriva unui autobuz care transporta copii in nordul Yemenului, a anuntat reprezentanța Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR) in aceasta țara devastata de razboi, scrie AFP.

- Trei persoane au fost ucise si sapte ranite sambata seara intr-un atac armat in apropierea unui bar din New Orleans, statul american Louisiana, potrivit politiei locale, relateaza digi24.ro.

- Un atac armat este în desfașurare în SUA în aceste momente. Sunt mai mulți morți și raniți în redacția unei publicații locale. Atacul are loc în redacția publicației Capital Gazette din Annapolis.

- Un accident grav s a produs pe o sosea din Polonia, unde 43 de copii aflati intr un autocar cu care se intorceau din excursie au fost victime intr un impact teribil. Potrivit Antena3.ro, accidentul s a produs dupa ce un camion a depasit pe linie dubla continua si a intrat intr un autocar plin cu elevi…

- Un microbuz scolar care transporta 15 elevi cu varste cuprinse intre șapte și 13 ani a fost implicat intr-un accident petrecut, miercuri dupa-amiaza, pe un drum din localitatea Vinderei, județul Vaslui.

- Sapte elevi, dintr-un grup de 17, de la un liceu din Timisoara, care plecasera, alaturi de doi profesori, intr-o excursie, cu un microbuz, au ajuns la spital in urma unui accident rutier care a avut loc pe centura ocolitoare a municipiului Lugoj din judetul Timis. Ranit este si soferul unui autoturuism…