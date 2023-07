Un microbuz a lovit mai multe garduri, în Prahova. Șoferului i s-a făcut rău în timp ce conducea Un microbuz cu 10 pasageri la bord a ieșit in decor, luni, și a acroșat mai multe garduri de pe marginea drumului, in Boldești Scaeni, din județul Prahova. Patru persoane, intre care și un copil, au primit ingrijiri medicale, dupa ce microbuzul in care se aflau alaturi de alți șase oameni a ieșit de pe […] The post Un microbuz a lovit mai multe garduri, in Prahova. Șoferului i s-a facut rau in timp ce conducea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

