- In data de 10.05.2022, in intervalul orar 00.00 – 23.59, pe sensul de intrare in P.T.F. Siret, s-au inregistrat urmatoarele valori de trafic: ▪ 3.382 persoane din care 2.490 au fost cetațeni ucraineni in creștere cu aproape 20% fata de ziua precedenta; ▪ 1.119 mijloace de transport; The post Traficul…

- In data de 27 aprilie in intervalul orar 00.00 – 23.59 in vama Siret au intrat 3.448 persoane din care 2.556 au fost cetațeni ucraineni in creștere cu 22% fața de ziua precedenta. Totodata, au intrat și 983 mijloace de transport. The post Traficul de refugiați ucraineni prin vama Siret in creștere…

- In data de 22.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 87.208 de persoane, dintre care 6.743 cetateni ucraineni (in scadere cu 11,3 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 3.474 cetateni ucraineni (in scadere cu…

- In data de 22.04.2022, in intervalul orar 00.00 – 23.59, in vama Siret au intrat 2.346 persoane din care 1.721 au fost cetațeni ucraineni in scadere cu aproape 20% fața de ziua precedenta. Au mai intrat și 672 mijloace de transport. The post Sarbatorile Pascale au diminuat traficul de refugiați ucraineni…

- In data de 9 aprilie in intervalul orar 00.00 – 23.59, in vama Siret au intrat 4.207 persoane din care 3.325 au fost cetațeni ucraineni in creștere cu 23% comparativ cu ziua precedenta cand au trecut 2.706 ucraineni. Prim vama au trecut și 930 de mijloace de transport. The post Un nou val de refugiați…

- In data de 4 aprilie in intervalul orar 00.00 – 23.59, pe sensul de intrare in P.T.F. Siret, s-au inregistrat urmatoarele valori de trafic: ▪ 3.042 persoane din care 2.365 au fost cetațeni ucraineni cu 6 mai putini decat in ziua precedenta; ▪ 771 mijloace de transport; The post Traficul de refugiați…

- In data de 3 aprilie in intervalul orar 00.00 – 23.59 prin vama Siret au trecut 3.020 persoane din care 2.371 au fost cetațeni ucraineni cifra in scadere cu aproape 15%. In vama au trecut și 755 mijloace de transport. The post Mai puțini refugiați ucraineni in weekend. Traficul prin vama Siret a scazut…

- In data de 07.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 80.044 de persoane, dintre care 29.636 cetateni ucraineni (in scadere cu 12,7% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 10.769 cetateni ucraineni (in ușoara…