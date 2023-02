Stiri pe aceeasi tema

- Imagini spectaculoase ale Pamanului vazut de pe Luna au fost surprinse de prima sonda trimisa pe Luna de Coreea de Sud. Pathfinder Lunar Orbiter a inceput sa orbiteze in jurul Lunii in decembrie, dupa ce sonda spațiala a coreenilor a fost lansata la bordul unei rachete SpaceX.

- Imagini incredibile au fost surprinse pe țarmul lacului Erie, unde casele au fost acoperite complet cu un strat gros de gheața, dupa viscolul din weekendul trecut. Care este insa explicația fenomenului? Viscolul și vintul puternic au creat valuri uriașe pe lacul Erie. Apa a fost impinsa spre țarm de…

- Argentina e noua campioana mondiala la fotbal. Victoria in meciul contra Franței a declanșat fiesta in randul fanilor argentinieni de toate varstele. Al treilea titlu mondial din istoria Argentinei, dupa un meci spectaculos, decis la penaltiuri, a scos in strada un numar uriaș de suporteri, care au…

- CSM Stiinta Baia Mare a trecut, astazi, in finala Ligii Naționale de Steaua cu 22-15, cucerind al patrulea trofeu consecutiv, o premiera in istoria recenta a acestui sport. Ultimul act al intrecerii naționale s-a desfașurat pe o vreme rece, cu puțini spectatori in tribunele Stadinoului Național "Arcul…

- Cel mai mare vulcan activ din lume, situat in Hawaii, a intrat in faza de eruptie in noaptea de duminica spre luni. Autoritatile locale au ridicat nivelul de alerta. Desi lava care erupe nu reprezinta momentan o amenintare pentru comunitatile din apropierea vulcanului Mauna Loa, rezidentilor li s-a…

- Specialiștii Romsilva monitorizeaza permanent zimbrii din Parcul Natural Vanatori Neamț. O filmare spectaculoasa cu o turma de zimbri a fost realizata de Lica Balmoj de la Parcul Natural Vanatori Neamț.

- Cupa Mondiala din Qatar s-a deschis cu o festivitate spectaculoasa din care nu au lipsit superstaruri, inclusiv actorul Morgan Freeman, care a aparut pe scena alaturi de vedeta din Qatar Ghanim al-Muftah, care a citit din Coran.