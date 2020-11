Un cuplu care ieșise la plimbare, in estul Franței, a descoperit un mesaj „foarte rar”, trimis acum 100 de ani cu ajutorul unui porumbel calator. Capsula ar fi fost expediata de un soldat in timpul primului razboi mondial, potrivit The Guardian . Un cuplu plecat la plimbare in estul Franței a descoperit o capsula minuscula care conține un mesaj trimis de un soldat prusac, in urma cu peste un secol, folosind un porumbel purtator. Mesajul ar aparține unui soldat de infanterie Mesajul ar aparține unui soldat de infanterie stabilit la Ingersheim și este scris in limba germana. Acesta a fost destinat…