Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Poienile de sub Munte, judetul Maramureș, au descoperit și indisponibilizat un autoturism Mercedes. Vehiculul in valoare de 25.000 de euro a fost declarat ca fiind furat din Marea Britanie. Ieri, la nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Poienile de sub Munte s-a declanșat o acțiune pe linia combaterii traficului de autoturisme furate din strainatate. Astfel, in baza unui mandat de percheziție emis de catre Judecatoria Vișeu de Sus, polițiștii au identificat la domiciliul unei femei, in varsta de 45 de ani, de pe raza localitații…